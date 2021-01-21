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Власть

В Крыму подорожал капремонт

08:40 четверг, 21 января 2021

По данным МинЖКХ, рост составил 34 копейки на квадратный метр.

С 2018 по 2020 действовал тариф 6,16 рубля за квадратный метр. С этого года тариф - 6,5 рублей.

Программа капитального ремонта жилого фонда рассчитана на срок действия по 2045 год. Многие крымчане подобного ремонта за прошедший срок действия программы пока не видели.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МинЖКХ рассказали о причинах «аптечного» запаха воды из-под крана. Жителям Симферополя не стоит переживать из-за качества воды, нынешние показатели находятся в пределах нормы.

Власти Ялты решили начать подготовку к курортному сезону. Подготовка к предстоящему курортному сезону в Ялте начнется с инвентаризации пляжных территорий.

В Крыму - рекордное потребление электроэнергии. В Министерстве энергетики России сообщают о росте потребления электроэнергии с начала года на 4,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество. ГУП РК «Крымэнерго» выполнило проектирование и приступило к работам по обеспечению подачи электроэнергии двум водозаборам в Симферопольском районе, которые дадут дополнительные объемы воды столице Крыма.

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