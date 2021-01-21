Общество
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК
фото © Крым.реалии
Река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма, настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.
Местные жители рассказали, что даже выпавшие в январе осадки, не подняли уровень воды в Суук-Су.
«Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но чтобы зимой она выгля-дела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке», – сказал корреспонденту Крым.Реалии местный краевед, попросивший не называть его имя.
Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке.
В ноябре 2020 года сообщалось, что в Крыму полностью пересох каптаж (сооружение по выемке подземных вод), который является основным источником водоснабжения села Зеленогорское в Белогорском районе. До этого в Белогорском районе пересохла река Танасу (правый приток реки Биюк-Карасу). В конце октября 2020 года сообщалось, что пересохла река Улу-Узень, которая впадает в Изобильненское водохранилище.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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