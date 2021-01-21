Власть
В Крыму начнут прессовать «теневой» общепит
фото © Новости Крыма
В Республике Крым с 1 января 2021 года отменяется мораторий на проверки использования контрольно-кассовой техники. Это значит, что наличие и использование кассовых аппаратов начнут проверять сотрудники Федеральной налоговой службы.
В первую очередь, проверки коснутся сферы общепита, заявили в пресс-службе налогового ведомства.
Речь идет о реализации ряда мероприятий, которые входят в проект налоговой службы «Общественное питание». Все они будут направлены на «сокращение теневого оборота рынка общественного питания», пояснили в службе.
«По статистике, самыми распространенными нарушениями в сфере общепита являются: работа без ККТ (контрольно-кассовой техники – ред.), невыдача чека, выдача чека с некорректными реквизитами. Например, в чеке указаны или неверно указаны дата, время и место покупки, наименование организации и другие данные», - пояснили в ведомстве.
Теперь, когда мораторий на проверку ККТ перестает действовать, ФНС может проверять все заведения общепита на предмет официальных платежей. Кроме того, как пояснили в ведомстве, служба располагает «информационными инструментами», которые позволяют автоматически мониторить рост валового оборота, число объектов общепита и сопоставлять данные по объектам, имеющим схожие условия, чтобы определять, кто из них проводит платежи в обход кассы.
«Большая роль уделяется общественному контролю. Посетители кафе и ресторанов с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России» в один клик могут отправить жалобу в налоговые органы, если им не выдали чек или в чеке указана неверная информация. Такие сигналы также являются поводом для проверки недобросовестного предпринимателя», - подчеркнули в Управлении ФНС по республике.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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