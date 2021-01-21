В Крыму ликвидировали наркопритон в селе

Полицейские ликвидировали наркопритон в Красноперекопском районе, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, 36-летний мужчина в своей квартире на протяжении нескольких месяцев разрешал гостям употреблять запрещенные вещества.

«С места происшествия изъяты приспособления для употребления наркотиков, фольгированные свертки с остатками запрещенных веществ, а также использованные медицинские шприцы», - говорится в сообщении.

По данным экспертов, исследуемые материалы оказались наркотиками – гашиш и N-метилэфедрон (соль).

Во время рейда полиции в квартире кроме хозяина находились пять человек в состоянии наркотического опьянения. Их привлекли к административной ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача, а на «гостеприимного» крымчанина завели уже уголовное дело по статье «Содержание притона для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Красноперекопске притон для наркоманов в своей квартире устроила 40-летняя женщина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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