В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что больше сотни пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции, находятся в «тяжелом и крайне тяжелом состоянии».

«На стационарном лечении находятся 2775 человек с диагнозом – новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония, на амбулаторном лечении – 3462 человека. Из продолжающих лечение 139 пациентов – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У нас эта цифра не меняется из недели в неделю. К сожалению, остается большой удельный вес пациентов, которых мы забираем из дома в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», – сказал Остапенко 20 января на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщают о росте заболеваемости ОРВИ на полуострове.

Каждый второй житель Севастополя страдает хроническим заболеванием. По данным Крымстата, общее количество вновь выявленных больных за период с 2018 по 2019 год в Севастополе увеличилось почти на 36 тысяч человек и составило порядка 252 тысяч заболевших, из них 98 тысяч, то есть каждый четвертый страдает от болезней органов дыхания.

В Крыму - 244 новых заражений за сутки. За 20 января на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.