В администрацию Симферополя нагрянули силовики

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Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.

«В департаменте городского хозяйства силовики проводят мероприятия. При этом администрация крымской столицы работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналы сообщали об обысках и выемках документов в указанном департаменте.

Обыск и выемка документов проводится в департаменте городского хозяйства (ДГХ) администрации Симферополя. Оперативные действия проводят сотрудники отдела экономической безопасности полиции, сообщил источник.

«В помещениях департамента городского хозяйства проводятся оперативно-следственные мероприятия. Их ведут сотрудники отдела экономической безопасности», – рассказал источник.

По некоторым данным, начальник ДГХ Евгений Маляров находится на месте.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко в данный момент находится на больничном.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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