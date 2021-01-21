Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19

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Роскачество предупреждает россиян о функционировании мошеннических сайтов, которые нелегально торгуют вакциной от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Мошенники очень активно продают через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины - например, от компаний Pfizer и Moderna», – отмечают в Роскачестве.

В ведомстве напомнили, что данные вакцины пока не поставляются в нашу страну, и любое предложение по продаже этих препаратов является фейком.

«Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», – предупреждают специалисты.

Роскачество призывает граждан не переходить по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводить там свои данные и не приобретать нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID.

В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем – состав преступления», – предостерегли в ведомстве и напомнили, что ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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