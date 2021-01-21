Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза ● В Крыму - 244 новых заражений за сутки
Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19
фото © liga.net
Роскачество предупреждает россиян о функционировании мошеннических сайтов, которые нелегально торгуют вакциной от коронавируса.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Мошенники очень активно продают через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины - например, от компаний Pfizer и Moderna», – отмечают в Роскачестве.
В ведомстве напомнили, что данные вакцины пока не поставляются в нашу страну, и любое предложение по продаже этих препаратов является фейком.
«Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», – предупреждают специалисты.
Роскачество призывает граждан не переходить по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводить там свои данные и не приобретать нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID.
В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем – состав преступления», – предостерегли в ведомстве и напомнили, что ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.
Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщают о росте заболеваемости ОРВИ на полуострове.
Каждый второй житель Севастополя страдает хроническим заболеванием. По данным Крымстата, общее количество вновь выявленных больных за период с 2018 по 2019 год в Севастополе увеличилось почти на 36 тысяч человек и составило порядка 252 тысяч заболевших, из них 98 тысяч, то есть каждый четвертый страдает от болезней органов дыхания.
Выявлен признак скорой смерти от коронавируса
Ученые научились определять заранее тяжесть болезни у конкретного пациента.
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК
Река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма, настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
18 января
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
4 часа назад
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала
Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.