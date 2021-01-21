Росавтодор согласовал строительство на Кубани новой дороги к Крыму

Росавтодор согласовал строительство новой дороги к Крыму на территории Краснодарского края.

Об этом сообщила пресс-служба подведомственного Росавтодору федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

«Речь идет о четырехполосной дороге с разделением встречных потоков и расчетной пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки, – цитирует пресс-служба первого замначальника учреждения Владимира Пивовара. – Реализация проекта позволит снизить нагрузку на трассу и сократить время в пути из Центральной России до Крымского моста».

В рамках проекта планируется построить участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 км категории 1Б со сроком вода в эксплуатацию в 2024 году. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км/ч. Тендер на строительство дороги был объявлен в феврале прошлого года, стоимость проведения работ оценили почти в 60 млрд рублей. Контракт на строительство был заключен в октябре 2020 года.

В рамках развития транспортной инфраструктуры юга России также планируется строительство, реконструкция и капремонт дорог, ведущих от трассы «Таврида» к крымскому побережью Черного моря. В частности, Белогорск – Приветное и Ялта – Бахчисарай, а также трассы от Льговского к Судаку через Грушевку. Кроме того, будет построен юго-восточный обход Симферополя, который соединит «Тавриду» с дорогой на Ялту в обход населенных пунктов Добровской долины. На все это в ФЦП заложено 136 млрд рублей.

Проектированием строительства, реконструкции и капремонта юго-восточного обхода Симферополя и дороги Белогорск – Приветное занимается компания «ВАД», дороги Ялта – Бахчисарай – компания «РСК-ЮГ».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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