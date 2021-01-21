Происшествия
Пьяный севастополец ночью напал на охранника инфекционки
Росгвардия задержала и передала в руки полиции 55-летнего севастопольца, ночью 20 января проникшего на территорию инфекционной больницы.
К дежурившему возле инфекционной больницы наряду вневедомственной охраны обратился охранник инфекционки. Он сообщил, что на территорию, которая в связи с коронавирусом закрыта для посторонних, проник нетрезвый мужчина.
Ночной гость спровоцировал конфликт и стал угрожать охраннику похожим на нож предметом. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но был задержан.
Выяснилось, что скандальный посетитель — севастополец 1965 года рождения.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
Отметим, что коронавирус и связанные с ним ограничения уже не раз требовали вызова полиции в медучреждения. Первый раз это случилось в марте 2020 года, когда из больницы, со скандалом и разбив окно, сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Периодически скандалы устраивают и не согласные с госпитализацией граждане маргинального склада. К примеру, однажды пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле, сломав мебель и выбив стекла.
Сейчас вневедомственный патруль круглосуточно дежурит возле инфекционной больницы. Сотрудники Росгвардии контролируют, чтобы на территории медучреждения не находились посторонние, а также готовы оказать помощь врачам в случае конфликтной ситуации.
В тексте использованы материалы: Форпост
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