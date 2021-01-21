Пьяный севастополец ночью напал на охранника инфекционки

Росгвардия задержала и передала в руки полиции 55-летнего севастопольца, ночью 20 января проникшего на территорию инфекционной больницы.

К дежурившему возле инфекционной больницы наряду вневедомственной охраны обратился охранник инфекционки. Он сообщил, что на территорию, которая в связи с коронавирусом закрыта для посторонних, проник нетрезвый мужчина.

Ночной гость спровоцировал конфликт и стал угрожать охраннику похожим на нож предметом. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но был задержан.

Выяснилось, что скандальный посетитель — севастополец 1965 года рождения.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Отметим, что коронавирус и связанные с ним ограничения уже не раз требовали вызова полиции в медучреждения. Первый раз это случилось в марте 2020 года, когда из больницы, со скандалом и разбив окно, сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Периодически скандалы устраивают и не согласные с госпитализацией граждане маргинального склада. К примеру, однажды пациент с коронавирусом разгромил палату в новом инфекционном модуле, сломав мебель и выбив стекла.

Сейчас вневедомственный патруль круглосуточно дежурит возле инфекционной больницы. Сотрудники Росгвардии контролируют, чтобы на территории медучреждения не находились посторонние, а также готовы оказать помощь врачам в случае конфликтной ситуации.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два дома сгорели в Крыму за сутки. Крымские пожарные ликвидировали два крупных пожара в Советском районе и под Феодосией, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Ялте мужчина разбился насмерть, упав с моста. Стали известны подробности гибели мужчины на мосту в Ялте возле автовокзала.

В Крыму водитель всю ночь просидел в занесенном снегом автомобиле. Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» освободили из снежного плена водителя иномарки, который почти сутки просидел в заблокированной снегом машине, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Забрал из детского сада и пропал: в Севастополе разыскивают 11-летнюю девочку и ее отца. В Севастополе разыскивается 11-летняя Арина Карпенко.