Водный кризис
Развитие сюжета: Крымская столица перестанет получать воду из Симферопольского водохранилища ● В Симферополе из-за аварии ограничили водоснабжение ● Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала ● Названы главные сложности запуска опреснительных заводов в Крыму ● Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ
Притоки в водохранилища Крыма увеличились почти в четыре раза
фото © Новости Крыма
Пару дней Крым засыпало снегом. Такого жители полуострова давно не видели.
Но, помимо снежной зимы, крымчан волнуют и водохранилища полуострова.
— Притоки начинают увеличиваться. По Симферопольскому и Партизанскому водохранилищам увеличились притоки в 2,5-4 раза. Сегодняшний приток в Партизанском 12 тысяч кубов, а в декабре, в среднем, 3 тысячи, – об этом в эфире телеканала Крым 24 сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.
Он добавил, что снег немного поможет наполнить водохранилища, когда потеплеет и он начнет таять.
Напомним, в Ялте решили вернуться к прежнему графику подачи воды. Власти приняли решение перевести обратно 3 часа утром, 3 часа вечером, с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт назвала пути решения мусорной проблемы в Крыму. Для решения мусорной проблемы в Крыму необходимо организовать эффективную работу всей цепочки обращения с отходами, которая включает сбор, транспортировку, сортировку, переработку и утилизацию.
В Симферополе из-за аварии ограничили водоснабжение. В связи аварией на сетях холодного водоснабжения в Симферополе на ул. Киевская, в четверг с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по ряду адресов, сообщает утром предприятие «Вода Крыма».
В Крыму подорожал капремонт. По данным МинЖКХ, рост составил 34 копейки на квадратный метр.
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала. Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
Выявлен признак скорой смерти от коронавируса
Ученые научились определять заранее тяжесть болезни у конкретного пациента.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
18 января
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса
Власти Крыма призывают жителей региона не идти на поводу у тех, кто «проводит антипрививочную кампанию», и призывают жителей региона прививаться, чтобы встретить опасного врага во всеоружии.