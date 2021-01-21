Притоки в водохранилища Крыма увеличились почти в четыре раза

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Пару дней Крым засыпало снегом. Такого жители полуострова давно не видели.

Но, помимо снежной зимы, крымчан волнуют и водохранилища полуострова.

— Притоки начинают увеличиваться. По Симферопольскому и Партизанскому водохранилищам увеличились притоки в 2,5-4 раза. Сегодняшний приток в Партизанском 12 тысяч кубов, а в декабре, в среднем, 3 тысячи, – об этом в эфире телеканала Крым 24 сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

Он добавил, что снег немного поможет наполнить водохранилища, когда потеплеет и он начнет таять.

Напомним, в Ялте решили вернуться к прежнему графику подачи воды. Власти приняли решение перевести обратно 3 часа утром, 3 часа вечером, с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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