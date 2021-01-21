Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +5
море +10

Происшествия

Не менее 10 ударов ножом: в Крыму таксист жестоко убил пассажира

12:52 четверг, 21 января 2021
Саки
Не менее 10 ударов ножом: в Крыму таксист жестоко убил пассажира

фото © Новости Крыма

Житель города Саки, работавший таксистом, предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своего пассажира, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, работая водителем такси и перевозя 35-летнего пассажира, находился на окраине села Вилино Бахчисарайского района. На почве возникших неприязненных отношений он нанес пассажиру не менее 10 ударов ножом в область туловища», – говорится в сообщении.

Потерпевшему удалось выскочить из салона автомобиля, но от полученных колото-резанных ран мужчина скончался.

Уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу, обвиняемый находится под стражей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе квартирант «обул» хозяина на покрышки. В Симферополе вор-рецидивист обокрал своего арендодателя, воспользовавшись его отсутствием, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Севастополец несколько раз проткнул шилом бывшую жену. Ссора между бывшими супругами едва не закончился настоящей трагедией.

В Севастополе двое рецидивистов «угнали» сгоревший автомобиль. Севастопольские полицейские задержали двух рецидивистов, которые сдали на металлолом чужой сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В Севастополе задержан полицией грабитель с ломом и газовой плитой. На территории одного из садовых товариществ Севастополя был задержан мужчина, показавшийся соседям подозрительным – он нес с собой газовую плиту и металлоконструкции.

Власть
В администрацию Симферополя нагрянули силовики

В администрацию Симферополя нагрянули силовики

Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.

Коронавирус в Крыму
Выявлен признак скорой смерти от коронавируса

Выявлен признак скорой смерти от коронавируса

Ученые научились определять заранее тяжесть болезни у конкретного пациента.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус в Крыму
Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса

Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса

Власти Крыма призывают жителей региона не идти на поводу у тех, кто «проводит антипрививочную кампанию», и призывают жителей региона прививаться, чтобы встретить опасного врага во всеоружии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации