Крымская столица перестанет получать воду из Симферопольского водохранилища

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Через несколько недель из Симферопольского водохранилища прекратят забор воды.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РК.

В ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое».

— Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет, — уточнили в ГУП «Вода Крыма».

Кроме того, будут построены водоводы и подключены к системе водоснабжения новые источники «Чеботарка-2» и «Ивановка-2» в Сакском районе. В каждом из водозаборов по три скважины, — передает КП-Крым.

Энергетики начали тянуть три километра воздушных линий электропередачи и устанавливать две трансформаторные подстанции. К апрелю Симферополь начнет получать воду из Бештерек-Зуйского водозабора. Тогда крымская столица полностью будет получать воду из артезианских скважин.

Сейчас город получает до 70 тысяч кубов воды в сутки из подземных источников. Но для того, чтобы сохранить нынешний график подачи воды, нужно как минимум 110 тысяч кубов, их подачу планируется обеспечить в ближайшее время.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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