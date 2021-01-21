Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе из-за аварии ограничили водоснабжение ● Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала ● Названы главные сложности запуска опреснительных заводов в Крыму ● Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ ● К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество
Крымская столица перестанет получать воду из Симферопольского водохранилища
фото © ria.ru
Через несколько недель из Симферопольского водохранилища прекратят забор воды.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РК.
В ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое».
— Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет, — уточнили в ГУП «Вода Крыма».
Кроме того, будут построены водоводы и подключены к системе водоснабжения новые источники «Чеботарка-2» и «Ивановка-2» в Сакском районе. В каждом из водозаборов по три скважины, — передает КП-Крым.
Энергетики начали тянуть три километра воздушных линий электропередачи и устанавливать две трансформаторные подстанции. К апрелю Симферополь начнет получать воду из Бештерек-Зуйского водозабора. Тогда крымская столица полностью будет получать воду из артезианских скважин.
Сейчас город получает до 70 тысяч кубов воды в сутки из подземных источников. Но для того, чтобы сохранить нынешний график подачи воды, нужно как минимум 110 тысяч кубов, их подачу планируется обеспечить в ближайшее время.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе из-за аварии ограничили водоснабжение. В связи аварией на сетях холодного водоснабжения в Симферополе на ул. Киевская, в четверг с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по ряду адресов, сообщает утром предприятие «Вода Крыма».
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