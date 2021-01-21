Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медучреждения Крыма начали принимать всех желающих привиться от COVID-19 ● Вакцину от COVID-19 в Крыму получили первые 100 человек, не относящиеся к медперсоналу ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса ● В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19
Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса
фото © rt.com
Власти Крыма призывают жителей региона не идти на поводу у тех, кто «проводит антипрививочную кампанию», и призывают жителей региона прививаться, чтобы встретить опасного врага во всеоружии.
«С коллегами считаем, что кампания организована зарубежными производителями, которые хотят опорочить качество (вакцины. — Прим.) и повлиять на репутацию российского государства. В это вкладывают большие деньги», — заявил на заседании регионального оперштаба по коронавирусу глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко отметил, что единственный способ уберечься от коронавируса — провакцинироваться.
«С вирусом любого происхождения первой сталкивается иммунная система, поэтому определенная степень специфической иммунной защиты приобретается человеком только после вакцинации. Это, если хотите простым языком, — своеобразная тренировка, которая готовит организм к возможному столкновению с вирусом», — рассказал он.
В свою очередь проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин рекомендовал крымчанам не тянуть с вакцинацией.
«Вакцина и вакцинация являются наиболее эффективными средствами для борьбы с различными тяжелыми заболеваниями. Если бы у нас не было вакцинации детей от столбняка, коклюша, полиомиелита, то мы бы имели эпидемии куда более страшные, чем COVID», — заключил ученый.
К слову, в Крым до конца февраля поступит около 80 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас главная задача, поставленная перед крымскими медиками, — провести вакцинацию без очередей.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав выявил в Керченской больнице множество нарушений. В Керченской городской больнице №1 работала контрольная группа Минздрава Крыма, которая выявила много проблем.
Вакцину от COVID-19 в Крыму получили первые 100 человек, не относящиеся к медперсоналу. Более 100 человек в Крыму, не относящихся к числу медицинских работников, получили первую прививку от коронавируса.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса. Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.
В Крыму - 244 новых заражений за сутки
За 20 января на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала
Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.
В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота фото
Возгорание произошло в момент резки корабля.
Переехавшая в Крым россиянка оценила стоимость жизни на полуострове
Россиянка, переехавшая в Крым чуть более года назад, подсчитала свои регулярные денежные траты и оценила стоимость жизни на полуострове.
22 часа назад
Забрал из детского сада и пропал: в Севастополе разыскивают 11-летнюю девочку и ее отцафото
15 часов назад
В ОБСЕ еще не определились с форматом поддержки «Крымской платформы»
Новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отметила, что в организации еще не решили, какой будет поддержка инициируемой Украиной «Крымской платформы».