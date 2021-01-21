Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса

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Власти Крыма призывают жителей региона не идти на поводу у тех, кто «проводит антипрививочную кампанию», и призывают жителей региона прививаться, чтобы встретить опасного врага во всеоружии.

«С коллегами считаем, что кампания организована зарубежными производителями, которые хотят опорочить качество (вакцины. — Прим.) и повлиять на репутацию российского государства. В это вкладывают большие деньги», — заявил на заседании регионального оперштаба по коронавирусу глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко отметил, что единственный способ уберечься от коронавируса — провакцинироваться.

«С вирусом любого происхождения первой сталкивается иммунная система, поэтому определенная степень специфической иммунной защиты приобретается человеком только после вакцинации. Это, если хотите простым языком, — своеобразная тренировка, которая готовит организм к возможному столкновению с вирусом», — рассказал он.

В свою очередь проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин рекомендовал крымчанам не тянуть с вакцинацией.

«Вакцина и вакцинация являются наиболее эффективными средствами для борьбы с различными тяжелыми заболеваниями. Если бы у нас не было вакцинации детей от столбняка, коклюша, полиомиелита, то мы бы имели эпидемии куда более страшные, чем COVID», — заключил ученый.

К слову, в Крым до конца февраля поступит около 80 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас главная задача, поставленная перед крымскими медиками, — провести вакцинацию без очередей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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