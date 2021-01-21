Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза ● В Крыму - 244 новых заражений за сутки ● Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса ● Медучреждения Крыма начали принимать всех желающих привиться от COVID-19
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
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В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.
Известно также, что за сутки скончались 7 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Таким образом, по состоянию на утро 21 января, в Севастополе с начала пандемии было зарегистрировано 8 710 случаев COVID-19, выздоровело 7 874 человека, скончались 342 пациента.
На данный момент в активной фазе болезни находятся 494 пациента: они проходят лечение в стационарах и на дому.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за минувшие сутки было выявлено 244 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщают о росте заболеваемости ОРВИ на полуострове.
Каждый второй житель Севастополя страдает хроническим заболеванием. По данным Крымстата, общее количество вновь выявленных больных за период с 2018 по 2019 год в Севастополе увеличилось почти на 36 тысяч человек и составило порядка 252 тысяч заболевших, из них 98 тысяч, то есть каждый четвертый страдает от болезней органов дыхания.
В Крыму - 244 новых заражений за сутки. За 20 января на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса. Власти Крыма призывают жителей региона не идти на поводу у тех, кто «проводит антипрививочную кампанию», и призывают жителей региона прививаться, чтобы встретить опасного врага во всеоружии.
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