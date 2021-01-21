Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

фото © pixabay.com

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.

Известно также, что за сутки скончались 7 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Таким образом, по состоянию на утро 21 января, в Севастополе с начала пандемии было зарегистрировано 8 710 случаев COVID-19, выздоровело 7 874 человека, скончались 342 пациента.

На данный момент в активной фазе болезни находятся 494 пациента: они проходят лечение в стационарах и на дому.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за минувшие сутки было выявлено 244 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщают о росте заболеваемости ОРВИ на полуострове.

Каждый второй житель Севастополя страдает хроническим заболеванием. По данным Крымстата, общее количество вновь выявленных больных за период с 2018 по 2019 год в Севастополе увеличилось почти на 36 тысяч человек и составило порядка 252 тысяч заболевших, из них 98 тысяч, то есть каждый четвертый страдает от болезней органов дыхания.

В Крыму - 244 новых заражений за сутки. За 20 января на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса. Власти Крыма призывают жителей региона не идти на поводу у тех, кто «проводит антипрививочную кампанию», и призывают жителей региона прививаться, чтобы встретить опасного врага во всеоружии.