Каждый второй житель Севастополя страдает хроническим заболеванием

По данным Крымстата, общее количество вновь выявленных больных за период с 2018 по 2019 год в Севастополе увеличилось почти на 36 тысяч человек и составило порядка 252 тысяч заболевших, из них 98 тысяч, то есть каждый четвертый страдает от болезней органов дыхания.

В декабре 2020 года правительство Севастополя внесло изменения в государственную программу по развитию здравоохранения города, принятую в 2016 году. Целью этой программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

В документе в пункте о состоянии здравоохранения в Севастополе читаем, что доля отделений медицинских организаций, соответствующих лицензионным требованиям в 2020 году составляла 30%, а процент граждан удовлетворенных оказанием медицинских услуг (по данным территориального Фонда медстрахования оценивается в 60%.

Также из документа можно узнать о планах ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, строящихся по ФЦП в Севастополе. В 2020 году было сдано два объекта. В 2021-м к сдаче не планирует ни одного. Зато в 2022 и 2023 годах обязуются сдавать по три объекта ежегодно. В 2024 году в эксплуатацию введут еще два.

На 2021 год запланировано начало строительства поликлиники в микрорайоне «Казачья бухта» и амбулаторно-поликлинического учреждения на пр.Ген. Острякова. В 2022 году – строительство подстанций экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на Фиолентовском шоссе, пр. Ген. Острякова, пр. Победы.

Строительство онкодиспансера, больницы скорой помощи и инфекционной больниц – так называемый медицинский кластер – запланировано на 2023 год. В 2024 году также начнут строить детскую поликлинику на Корабельной стороне. Исходя из постановления правительства следует, что заметное улучшение в работе севастопольского здравоохранения может наступить только к 2024 году.Здоровье горожан в зеркале статистики

Тем временем Крымстат обнародовал статистику о числе заболеваний по основным классам болезней в Севастополе за пятилетний период: с 2014 по 2019 год. В отчете приводятся сведения по зарегистрированным пациентам, которым впервые в жизни был установлен диагноз.

Из документа следует, что общее количество вновь выявленных больных за период с 2014 по 2019 год в Севастополе увеличилось почти на 35 тысяч человек и составило – 251 885 заболевших. Для полумиллионного города это каждый второй житель.

Из 17 позиций уменьшение числа выявленных пациентов наблюдалось только по трем категориям: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма; расстройства психики и поведения; осложнения беременности, родов и в послеродовой период.

По остальным 14 категориям количество выявленных больных выросло.

За пятилетний период севастопольцев с диагнозом болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ стало в девять раз больше! В 2019 году их в городе было зарегистрировано более 13 тысяч.

Так за пять лет в 1,3 раза или на 2100 человек увеличилось количество пациентов с онкологией.

Людей с диагнозом болезни нервной системы стало в полтора раза больше. В абсолютных цифрах – это увеличение на две тысячи человек.

В Севастополе много страдающих болезнями органов дыхания и их количество постоянно растет. Общее количество заболевших к концу 2019 года составило почти 98 тысяч человек, то есть каждый четвертый житель города. Нужно учесть, что пока не представлена информация за 2020 год, когда в мире началась пандемия коронавирусной инфекции с тяжелыми легочными осложнениями.

За пять лет количество пациентов с болезнями органов пищеварения увеличилось в 2,5 раза и достигло в 2019 году порядка 10 тысяч человек. Столько же стоит на учете больных, страдающих от болезней мочеполовой системы.

Статистика по врожденным аномалиям (порокам развития), деформациям и хромосомным нарушениям выглядит пугающе. За пять лет количество детей, рожденных с аномалиями, увеличилось почти в три раза. Если в 2014 году их было 350, то в 2019 – почти тысяча.

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