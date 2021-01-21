Какой сегодня праздник 21 января

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Сегодня, 21 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день объятий

Фото rosa-tv.com

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

День инженерных войск РФ

Фото rambler.ru

21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооруженных Силах РФ.

Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии.

Просинец

Одним из самых популярных зимних славянских праздников является 21 января - Просинец. Стоит отметить, что Просинец - это древнеславянское название всем известного в современности месяца январь.

Также сегодня, 21 января, отмечают такие праздники:

- День аспиранта

- Емелин день (Емельян зимний)

- День алкогольной независимости

- День тихих шагов и незаметных взглядов

- День бабушки в Польше

- День злакового батончика (National Granola Bar Day) в США

- День инженерных войск Беларуси

- День родильной помощи (Бабиндень) в Болгарии

- День новоанглийского клэм-чаудера (National New England Clam Chowder Day) в США

- День квебекского флага в Канаде

- День Эррола Барроу на Барбадосе

- День Святой Девы Марии Альтаграсии в Доминикане

- День провинции Веллингтон (Wellington Anniversary Day) в Новой Зеландии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Зотик (Изот), Феоктист, Феофил, Георгий, Антон, Анастасий, Аттик, Василиса, Домника, Евгений, Емельян, Илья, Инесса, Исидор, Картерий, Кельсий, Кир, Марионилла, Паисий, Элладий, Юлиан.

Что происходило 21 января в прошлые годы

1506 - По распоряжению римского папы Юлия II образуется армия ВатиканаШвейцарская гвардия. Красные мундиры гвардейцев разработаны под руководством самого Рафаэля. Считается старейшей армией на планете, хотя и насчитывает в своих рядах всего 80-90 человек.

1542 - английский парламент осудил за государственную измену жену Генриха VIII Екатерину Говард.

1605 - поражение войск Лжедмитрия от московских царских войск и его бегство в Путивль.

1701 - Петром I подписывается Указ о создании первой инженерной школы.

1732 - Рештское соглашение России с Персией; уступка Персии прикаспийских территорий, завоеванных Петром I.

1790 - день создания гильотины.

1793 - Людовик XVI, король Франции, гильотирован на Площади Революции.

1796 - Эдвард Дженнер открыл метод вакцинации от оспы.

1846 - Отпечатано первый номер английской газеты «Лондон Дейли Ньюз».

1846 - вышел в свет первое произведение Ф. Достоевского повесть «Бедные люди».

1900 - на англо-бурскую войну отправлены первые канадские военные.

1911 - первое автомобильное ралли в Монте Карло.

1919 - состоялись Закарпатские всенародные собрания, где приняли решение о воссоединении Закарпатья с Украиной.

1922 - в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому.

1925 - признание СССР Японией. Японские войска покидают российский Дальний Восток.

1932 - Соглашение между СССР и Финляндией о ненападении и мирном разрешении конфликтов.

1952 - итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.

1954 - в США спускается на воду первая подводная лодка с атомным реактором «Наутилус».

1966 - солист группы «Битлз» Джордж Харрисон женился на фотомоделью Патти Бойд.

1977 - В Италии разрешаются аборты.

1978 - Олекса Гирнык совершил самосожжение возле могилы Шевченко в знак протеста против русификации.

1989 - 120-летняя американка Августа Бунж стала пра-пра-прабабушкой (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье)

2001 - Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 января. Какие праздники будут завтра?

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