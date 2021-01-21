Эксперт назвала пути решения мусорной проблемы в Крыму

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Для решения мусорной проблемы в Крыму необходимо организовать эффективную работу всей цепочки обращения с отходами, которая включает сбор, транспортировку, сортировку, переработку и утилизацию.

Об этом сообщила зав. кафедрой геоэкологии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

По ее словам, организация системы раздельного сбора мусора, которую планируют в ближайшее время ввести в Симферополе – это только одно из направлений работы, которое будет эффективным только при правильной дальнейшей переработке сортированных отходов.

— В 2000-х годах в Симферополе уже вводили такую систему, но, к сожалению, тогда это не дало положительных результатов. Во-первых, из-за отсутствия культуры раздельного сбора мусора у населения, а во-вторых, из-за отсутствия звена переработки, то есть разделенный при сборе мусор в итоге свозили на одну свалку.

Сейчас у нас появляются предприятия по переработке пластика, бумаги и стекла. Этих мощностей пока недостаточно, но постепенно мы ликвидируем этот провал, поэтому можно надеяться, что результаты будут положительными. По крайней мере, можно рассчитывать на повышение культуры обращения с отходами среди населения. Это невозможно сделать в одночасье, но люди должны учиться и привыкать, – отметила зав. кафедрой геоэкологии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

Как отмечает эксперт, особое внимание необходимо уделить утилизации пищевых отходов, которые составляют порядка 40% от общего объема образующихся отходов.— Поступая в общей массе отходов на полигоны, пищевые отходы гниют и становятся источником поступления в атмосферный воздух так называемых парниковых газов, прежде всего, метана и углекислого газа, которые не просто загрязняют атмосферу, но и усиливают эффект потепления в период глобального изменения климата. Проблему утилизации пищевых отходов можно решить, например, с помощью использования биогазовых установок. Продуктом утилизации в этом случае выступает биогаз, который можно использовать в бытовых целях. При этом образующийся жидкий биоконцентрат после его обеззараживания (удаления патогенной флоры) можно использовать в качестве органических удобрений. Такой положительный опыт известен и в мире, и в странах СНГ, – подчеркнула Татьяна Бобра.

Однако при ежегодно возрастающих объемах твердых коммунальных отходов (ТКО) в Крыму реальным решением проблемы будет только организация экотехнопарков, ядром которых станут мусороутилизирующие заводы.

— Это действенный способ избавиться от огромной массы накопленных отходов. В Крыму одним из лимитирующих факторов развития является дефицит свободных территорий, и занимать их новыми полигонами ТКО просто недопустимо. Отсюда следует, что нам нужны утилизационные заводы. Современные технологии, например, плазменные технологии сжигания, позволяют практически свести на нет выбросы в окружающую среду тех же диоксинов, поэтому бояться таких заводов не стоит, – добавила Татьяна Бобра.

Ранее сообщалось, что к концу января в Симферополе установят 121 контейнер для раздельного сбора мусора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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