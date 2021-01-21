Два дома сгорели в Крыму за сутки

Крымские пожарные ликвидировали два крупных пожара в Советском районе и под Феодосией, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, один из пожаров произошел накануне в поселке Коктебель. Там горел двухэтажный нежилой дом. Из-за позднего обнаружения огонь успел полностью охватить строение.

«Пожар был локализован и ликвидирован в течение 5 часов. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции. В результате, огнем уничтожен дом на площади 100 кв.м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты», - говорится в сообщении.

Другой пожар случился ночью в четверг в поселке Коломенское в Советском районе. Там загорелся одноэтажный жилой дом.

В течение 25 минут пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 кв.м. Пострадавших нет. Причины произошедшего выяснят эксперты.

Ранее в Ялте, Джанкое и поселке Зуя пожарные тушили возгорания в подвалах и пристройках жилых домов. По счастливой случайности никто не погиб, эвакуированы четверо.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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