Происшествия
Два дома сгорели в Крыму за сутки
Крымские пожарные ликвидировали два крупных пожара в Советском районе и под Феодосией, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, один из пожаров произошел накануне в поселке Коктебель. Там горел двухэтажный нежилой дом. Из-за позднего обнаружения огонь успел полностью охватить строение.
«Пожар был локализован и ликвидирован в течение 5 часов. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции. В результате, огнем уничтожен дом на площади 100 кв.м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты», - говорится в сообщении.
Другой пожар случился ночью в четверг в поселке Коломенское в Советском районе. Там загорелся одноэтажный жилой дом.
В течение 25 минут пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 кв.м. Пострадавших нет. Причины произошедшего выяснят эксперты.
Ранее в Ялте, Джанкое и поселке Зуя пожарные тушили возгорания в подвалах и пристройках жилых домов. По счастливой случайности никто не погиб, эвакуированы четверо.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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