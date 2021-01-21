Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 680 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 244 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 449 человек. Выздоровевших за весь период – 24 483 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Каждый второй житель Севастополя страдает хроническим заболеванием. По данным Крымстата, общее количество вновь выявленных больных за период с 2018 по 2019 год в Севастополе увеличилось почти на 36 тысяч человек и составило порядка 252 тысяч заболевших, из них 98 тысяч, то есть каждый четвертый страдает от болезней органов дыхания.

В Крыму - 244 новых заражений за сутки. За 20 января на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса. Власти Крыма призывают жителей региона не идти на поводу у тех, кто «проводит антипрививочную кампанию», и призывают жителей региона прививаться, чтобы встретить опасного врага во всеоружии.

Медучреждения Крыма начали принимать всех желающих привиться от COVID-19. Медицинские учреждения в Республике Крым начали принимать всех желающих пройти вакцинацию от коронавируса.