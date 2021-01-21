Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза ● В Крыму - 244 новых заражений за сутки ● Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса ● Медучреждения Крыма начали принимать всех желающих привиться от COVID-19 ● Вакцину от COVID-19 в Крыму получили первые 100 человек, не относящиеся к медперсоналу
Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 680 человек.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 244 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 449 человек. Выздоровевших за весь период – 24 483 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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