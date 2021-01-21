Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +3
море +9

Происшествия

Дети в Крыму сбежали из реабилитационного центра «путешествовать»

18:13 четверг, 21 января 2021
Керчь

Два подростка сбежали из реабилитационного центра в Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, двое воспитанников 14 и 15 лет ушли из учреждения и не вернулись. Кроме того, воспитатель пояснила, что мальчики одеты в легкую одежду.

Инспекторы ДПС около двух часов ночи во время патрулирования заметили костер, возле которого находилось двое подростков.

«Как оказалось, несовершеннолетние хотели немного попутешествовать, но не учли погодных условий. Из-за сильного холода ребята нашли заброшенный двор, где вынуждены были разжечь костер, чтоб не замерзнуть. Идти по незнакомой местности ночью дети не решились», - отметили в пресс-службе.

Автоинспекторы обогрели детей и отвезли в реабилитационный центр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отреагировали на предложение бессрочной аккредитации для вузов. Бессрочная аккредитация для вузов только подтвердит, что учебное заведение предоставляет качественное образование.

В Севастополе младенцев опять используют в магазинных кражах. Семейная пара, используя коляску с ребенком для перевозки похищенного, обокрала севастопольский супермаркет на 4 тысячи рублей и теперь может получить 5 лет тюрьмы.

Школы Крыма начали учебный год в очном формате. Все школы и учреждения среднего профессионального образования в республике начали обучение в классическом очном формате.

Не все учителя Севастополя соглашаются на вакцинацию от коронавируса. В настоящий момент в Севастополе привито 267 учителей.

Коронавирус в Крыму
Выявлен признак скорой смерти от коронавируса

Выявлен признак скорой смерти от коронавируса

Ученые научились определять заранее тяжесть болезни у конкретного пациента.

Общество
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК

В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК

Река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма, настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.

Водный кризис
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала

Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала

Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации