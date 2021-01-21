Происшествия
Дети в Крыму сбежали из реабилитационного центра «путешествовать»
Два подростка сбежали из реабилитационного центра в Керчи.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали в ведомстве, двое воспитанников 14 и 15 лет ушли из учреждения и не вернулись. Кроме того, воспитатель пояснила, что мальчики одеты в легкую одежду.
Инспекторы ДПС около двух часов ночи во время патрулирования заметили костер, возле которого находилось двое подростков.
«Как оказалось, несовершеннолетние хотели немного попутешествовать, но не учли погодных условий. Из-за сильного холода ребята нашли заброшенный двор, где вынуждены были разжечь костер, чтоб не замерзнуть. Идти по незнакомой местности ночью дети не решились», - отметили в пресс-службе.
Автоинспекторы обогрели детей и отвезли в реабилитационный центр.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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