Водный кризис
Развитие сюжета: Названы главные сложности запуска опреснительных заводов в Крыму ● Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ ● К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество ● Осадки не помогли: график подачи воды в Ялте вновь ужесточили ● Дефицит воды в Крыму: власти Ялты надеются на чудо
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала
фото © Новости Крыма
Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.
«Гигиеническую оценку безопасности и круглосуточный контроль качества питьевой воды проводит химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды ГУП РК «Водоканал ЮБК». Контроль качества начинается с северных водохранилищ, по всей технологической цепочке обработки воды на очистных водопроводных сооружениях, городских резервуарах и заканчивается контрольными кранами разводящей сети всей Большой Ялты», – поясняется в заявлении предприятия.
При этом особо подчеркнуто, что «контроль качества производится по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным, химическим, радиологическим показателям в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01», а «в лаборатории трудятся квалифицированные инженеры и лаборанты химико-бактериологического анализа».
Предприятие заверило, что его лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, средствами измерительной техники, реактивами и нормативной документацией.
По информации «Водоканала ЮБК», только в течение одного дня на очистной водопроводной станции отбирается около 200 проб и проводится 650 определений, а по разводящей сети Южного берега Крыма отбираются до 70 проб и выполняется до 200 определений.
На основании этих данных предприятие обращает внимание, что распространенная в чатах Viber и WhatsApp информация о качестве воды не соответствует действительности, и обращается к гражданам с просьбой «не распространять информацию из непроверенных источников и опираться только на официальные данные».
Ранее в социальных сетях появились многочисленные посты с однотипным текстом: «Мне сегодня вот что прислали... Нам позвонили, сказали, что с водой в городе что-то случилось, ни в коем случае ее нельзя использовать в пищу или чай даже кипяченой. Хотя бы несколько дней. Предупреди кого сможешь думаю всю область касается. Информация из надежного источника. Превышение аммония втрое по всему Крыму, причина неизвестна, и хлор по верхней границе нормы поэтому! Это мои хорошие знакомые с МЧС скинули, инфо провереянное, рассылайте всем это не шутка» (орфография и пунктуация посланий сохранены).
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Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала
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