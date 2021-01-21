Алуштинский пенсионер едва не лишился квартиры из-за мошенников

Симферопольские полицейские пресекли мошенническую схему, по которой злоумышленники планировали отобрать квартиру у пенсионера из Алушты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 62-летнего мужчины. Он рассказал, что неустановленные лица из Симферополя по подложным документам (доверенность от собственника жилья на право полного распоряжения недвижимостью) перерегистрировали на подставное лицо его квартиру стоимостью более 3,5 млн рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска симферопольской полиции установили личность и задержали 49-летнего жителя столицы Крыма. Выступая от имени владельца, злоумышленник составил фиктивный договор купли-продажи недвижимости без передачи денег от продавца к покупателю. После этого участники незаконной сделки передали документы в регистрирующий орган, что послужило основанием для перехода права собственности на квартиру.

В результате вмешательства сотрудников полиции жилищные и имущественные права пенсионера были восстановлены, а действия злоумышленника вовремя пресечены.

Подозреваемый задержан и находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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