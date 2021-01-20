Происшествия
Забрал из детского сада и пропал: в Севастополе разыскивают 11-летнюю девочку и ее отца
В Севастополе разыскивается 11-летняя Арина Карпенко.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю, несколько лет назад девочку похитил лишенный родительских прав отец. Его местонахождение также неизвестно.
«13 ноября 2015 года отец девочки – Карпенко Виктор Анатольевич, 31.05.1971 г.р. уроженец Сумской обл., с. Низы увез ребенка из дошкольного учреждения г. Севастополя в неизвестном направлении, не уведомив мать и органы опеки о месте нахождении ребенка. До настоящего времени несовершеннолетний ребенок матери не возвращен», – сообщили приставы.
Уточняется, что мужчина может передвигаться на автомобиле KIA Sorento, г/н К344ЕУ150, черного цвета.
Всех, кто располагает информацией о том, где находится Карпенко Арина Викторовна (дата рождения: 11.04.2010) или ее отец, просьба сообщить в дежурную часть УФССП России по Севастополю по номерам телефонов: +7(978)575-56-68, 8(8692)53-93-13 (круглосуточно).
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