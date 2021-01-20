За поездку в Крым россиянам пообещали выдать по 15 тысяч рублей

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В Крыму скоро начнется третий этап программы туристического кэшбека. За два предыдущих было израсходовано только 1,28 млрд руб. из 15 млрд выделенных на программу.

Оставшиеся средства направят на эти цели в 2021 году, сказал вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Сейчас агентство по туризму собирает предложения от представителей туристической отрасли. Ожидается, что кешбэк будет распространяться до летних месяцев включительно. Напомним, туристы получат кэшбэк на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. от 50 до 75 тыс., 15 тыс. за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Возврат туристам—обладателям карты национальной платежной системы «Мир» части средств в виде кэшбэка за поездки по России будет выполняться в срок до пяти дней, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Сумма возврата будет зависеть от стоимости тура, причем компенсацию можно будет получить и в том случае, если турист платит только за проживание, добираясь до места отдыха самостоятельно.

«Деньги будут автоматически начисляться на карточку «Мир» в срок до пяти дней. То есть выплату получит непосредственно турист. Те, у кого нет карточки «Мир», смогут быстро и совершенно бесплатно оформить их для покупки тура»,— сказала госпожа Догузова в телеобращении.

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