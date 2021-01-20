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Происшествия

Ялтинцу грозит десять лет тюрьмы за сверток с амфетамином

09:04 среда, 20 января 2021
Ялта

Полицейские задержали в Ялте 32-летнего местного жителя с подозрительным свертком.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили сотрудники полиции, поведение мужчины вызвало подозрение, так как он плохо ориентировался в пространстве, не мог ответить на элементарные вопросы полицейских, передвигался с трудом. В результате личного досмотра у ялтинца нашли прозрачный сверток с порошком.

Как пояснил мужчина, наркотики он заказал бесконтактным способом по интернету, после чего отправился по указанным координатам и нашел спрятанную для него «закладку».

Часть порошка он успел употребить, а остальное оставил на будущее и хранил в кармане.

Экспертиза показала, что изъятый порошок является амфетамином массой 1,92 г.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного, теперь ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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