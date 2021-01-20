Власть
Власти Ялты решили начать подготовку к курортному сезону
Подготовка к предстоящему курортному сезону в Ялте начнется с инвентаризации пляжных территорий.
Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко в ходе совещания по проблемным вопросам и подготовке мероприятий, обеспечивающих успешное проведение высокого курортного сезона, которое состоялось по инициативе министерства курортов и туризма РК.
«Первое, что нам нужно сделать в рамках подготовки к курортному сезону, – это провести полную инвентаризацию пляжных территорий и элементов их благоустройства – наличия подъездных путей, парковок, общественных туалетов, доступности для маломобильных групп населения, оборудования территорий, не предназначенных для купания, соответствующими информационными табличками и т.д.», – сообщила она.
Павленко добавила, что кроме этого, в перспективе, с целью повышения туристической привлекательности региона предстоит реализовать проект обустройства непрерывной южнобережной набережной от Ливадии до гостиницы «Ялта-Интурист», а также наладить к началу курортного сезона эффективную работу муниципальных парковок и провести ремонт подъездных путей.
Со своей стороны глава муниципального образования Константин Шимановский, заверил, что вопросы благоустройства пляжей всегда были и остаются приоритетными для Ялты. «Наша первоочередная задача – сделать пляжные территории чистыми, доступными, комфортными и максимально безопасными для отдыха», – уточнил он.
По мнению Шимановского, от этого зависит «успешность курортного сезона и имидж города». Поэтому, пояснил он, «важно, чтобы субъекты предпринимательской деятельности, за которыми закрепят пляжные территории, обслуживали их добросовестно и качественно». Одновременно глава муниципального образования подчеркнул, что все эти вопросы необходимо решить как можно скорее, чтобы начать курортный сезон вовремя.
Итогом совещания стал ряд поручений, в числе которых – проведение в кратчайшие сроки конкурса и заключение договоров благоустройства пляжей общего пользования, а также проведение заседания комиссии по вопросам организации пляжного отдыха, на котором будет рассмотрен вопрос о вынесении пляжных территорий, не закрепленных за пользователями, на конкурс. Особое внимание при подготовке пляжей к курортному сезону будет уделено получению пользователями соответствующих разрешительных документов на открытие пляжей (паспортов пляжа).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество. ГУП РК «Крымэнерго» выполнило проектирование и приступило к работам по обеспечению подачи электроэнергии двум водозаборам в Симферопольском районе, которые дадут дополнительные объемы воды столице Крыма.
Морозы вскрыли проблемы теплоснабжения Крыма. Установившиеся в Крыму минусовые температуры вскрыли проблемы систем теплоснабжения, устранить которые можно только радикальным способом – построить новые здания.
Осадки не помогли: график подачи воды в Ялте вновь ужесточили. Ялта вернулась к шестичасовой подаче воды в сутки, несмотря не выпавшие осадки.
Прокуратура решила, что ялтинские коммунальщики не справились со стихией. Коммунальные предприятия Ялты в период недавнего снегопада не обрабатывали дороги антигололедной смесью.
В Севастополе ожидается ледяной дождь: техника дежурит во всех районах
В ближайшие сутки в Севастополе прогнозируется ледяной дождь, спецтехника Севавтодора подготовлена к устранению последствий непогоды.
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии
Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
18 января
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID
Высокий темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Крыму и Санкт-Петербурге.