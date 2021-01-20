Власти Ялты решили начать подготовку к курортному сезону

Подготовка к предстоящему курортному сезону в Ялте начнется с инвентаризации пляжных территорий.

Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко в ходе совещания по проблемным вопросам и подготовке мероприятий, обеспечивающих успешное проведение высокого курортного сезона, которое состоялось по инициативе министерства курортов и туризма РК.

«Первое, что нам нужно сделать в рамках подготовки к курортному сезону, – это провести полную инвентаризацию пляжных территорий и элементов их благоустройства – наличия подъездных путей, парковок, общественных туалетов, доступности для маломобильных групп населения, оборудования территорий, не предназначенных для купания, соответствующими информационными табличками и т.д.», – сообщила она.

Павленко добавила, что кроме этого, в перспективе, с целью повышения туристической привлекательности региона предстоит реализовать проект обустройства непрерывной южнобережной набережной от Ливадии до гостиницы «Ялта-Интурист», а также наладить к началу курортного сезона эффективную работу муниципальных парковок и провести ремонт подъездных путей.

Со своей стороны глава муниципального образования Константин Шимановский, заверил, что вопросы благоустройства пляжей всегда были и остаются приоритетными для Ялты. «Наша первоочередная задача – сделать пляжные территории чистыми, доступными, комфортными и максимально безопасными для отдыха», – уточнил он.

По мнению Шимановского, от этого зависит «успешность курортного сезона и имидж города». Поэтому, пояснил он, «важно, чтобы субъекты предпринимательской деятельности, за которыми закрепят пляжные территории, обслуживали их добросовестно и качественно». Одновременно глава муниципального образования подчеркнул, что все эти вопросы необходимо решить как можно скорее, чтобы начать курортный сезон вовремя.

Итогом совещания стал ряд поручений, в числе которых – проведение в кратчайшие сроки конкурса и заключение договоров благоустройства пляжей общего пользования, а также проведение заседания комиссии по вопросам организации пляжного отдыха, на котором будет рассмотрен вопрос о вынесении пляжных территорий, не закрепленных за пользователями, на конкурс. Особое внимание при подготовке пляжей к курортному сезону будет уделено получению пользователями соответствующих разрешительных документов на открытие пляжей (паспортов пляжа).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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