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Власть

Власти прогнозируют массовое размножение саранчи в Крыму

12:02 среда, 20 января 2021
Власти прогнозируют массовое размножение саранчи в Крыму

фото © kafanews.com

По предварительному прогнозу Россельхозцентра, в этом году рост численности и массовое размножение итальянского пруса (разновидность саранчи) будут отмечаться в Калмыкии, Крыму, Башкирии, Чеченской республике, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской и Саратовской областях, Ставропольском и Алтайском краях.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фитосанитарный обзор ведомства по итогам 2020 года и предварительным прогнозам на 2021 год.

«Азиатская перелетная саранча в стадии массового размножения будет находиться в Калмыкии, Крыму, Дагестане, Северной Осетии, Чеченской республике Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае. Массовое размножение и нарастание численности мароккской саранчи прогнозируется в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае», – говорится в прогнозе ведомства.

Сообщается, что пестициды против саранчи в этом году планируется применить почти на 590 тыс. га.

Отмечается, что в прошлом году в Крыму росла численность мароккской саранчи.

Ранее старший научный сотрудник Института защиты растений Андрей Федоренко рассказал, что нашествие саранчи, которого ожидают в Крыму, напрямую связано с засухой на полуострове.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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