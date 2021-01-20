Власть
Власти прогнозируют массовое размножение саранчи в Крыму
фото © kafanews.com
По предварительному прогнозу Россельхозцентра, в этом году рост численности и массовое размножение итальянского пруса (разновидность саранчи) будут отмечаться в Калмыкии, Крыму, Башкирии, Чеченской республике, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской и Саратовской областях, Ставропольском и Алтайском краях.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фитосанитарный обзор ведомства по итогам 2020 года и предварительным прогнозам на 2021 год.
«Азиатская перелетная саранча в стадии массового размножения будет находиться в Калмыкии, Крыму, Дагестане, Северной Осетии, Чеченской республике Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае. Массовое размножение и нарастание численности мароккской саранчи прогнозируется в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае», – говорится в прогнозе ведомства.
Сообщается, что пестициды против саранчи в этом году планируется применить почти на 590 тыс. га.
Отмечается, что в прошлом году в Крыму росла численность мароккской саранчи.
Ранее старший научный сотрудник Института защиты растений Андрей Федоренко рассказал, что нашествие саранчи, которого ожидают в Крыму, напрямую связано с засухой на полуострове.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе заложили «цифровой» виноградник. Технология позволяет отследить качество вина от саженца до укупорки.
Из-за засухи в Крыму пострадали посевы горчицы, льна, проса и подсолнечника. Из-за засухи в 2020 году в Джанкойском районе пострадали посевы горчицы, льна, проса и подсолнечника, сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.
В Крыму планируют создавать винодельческие агротехнопарки. В 2021 году будет разработана и утверждена государственная программа развития виноградарства и виноделия в России, предусматривающая создание агротехнопарков и научно-производственных зон в Крыму и других винодельческих регионах страны.
Фермеры Крыма за год на ярмарках реализовали 25 тысяч тонн продуктов. С начала этого года фермеры республики реализовали на продовольственных ярмарках 25 тысяч тонн сельхозпродукции.
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии
Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет
Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
16 января
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса
Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.