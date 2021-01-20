Валидаторы в Крыму стали использовать в 81 раз чаще

Ежедневно в крымском транспорте совершаются более 100 тысяч безналичных платежей, сообщил вице-премьер Совмина Крыма Евгений Кабанов.

«В январе 2020 года в общественном транспорте Крыма ежедневно совершается более 100 тысяч безналичных платежей при помощи банковских карт и специального мобильного приложения «Mir Pay». Так, в первую рабочую неделю нового года, с 11 по 15 января, зафиксировано более 1,5 млн. поездок на общественном транспорте Республики Крым. Из них ­1,13 млн. совершены с помощью банковских карт. 520 тысяч поездок совершены бесплатно при помощи назначенных льготными банковских карт», – цитирует Кабанова пресс-служба крымского правительства.

Он уточнил, что по сравнению с июлем 2020 года, когда система АСОП работала первый месяц, ежедневное количество транзакций выросло в 81 раз.

По информации Кабанова, сейчас к системе АСОП подключены 60 транспортных компаний, а 1800 единиц автотранспорта на городских и пригородных маршрутах оборудованы валидаторами.

Ранее замминистра транспорта РК Николай Лукашенко заявил, что граждане льготных категорий в Крыму могут ездить в общественном транспорте безлимитно, но есть некоторые ограничения по времени.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МЧС рассказали о состоянии дорог в Крыму после снегопада. В Крыму расчистили все трассы и перевалы после снегопада.

Некоторые водители в Севастополе не уступают дорогу карете скорой помощи. ГИБДД Севастополя подвела итоги профилактического рейда «Маячок».

Более четырех миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту за 2020 год. За 2020 год по мосту через Керченский пролив проехало более четырех миллионов автомобилей.

В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида». В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.