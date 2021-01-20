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Коронавирус в Крыму

Вакцину от COVID-19 в Крыму получили первые 100 человек, не относящиеся к медперсоналу

12:29 среда, 20 января 2021

Более 100 человек в Крыму, не относящихся к числу медицинских работников, получили первую прививку от коронавируса.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«По состоянию на 19 января вакцинирован 1091 человек, из них получили второй компонент вакцины 188 человек. К медперсоналу не относятся 110 человек», – рассказали в ведомстве.

Вакцинация медиков от COVID-19 началась в Крыму 15 декабря 2020 года. О начале массовой вакцинации минздрав республики заявил накануне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

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