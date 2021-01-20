Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса ● В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19 ● Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет
Вакцину от COVID-19 в Крыму получили первые 100 человек, не относящиеся к медперсоналу
Более 100 человек в Крыму, не относящихся к числу медицинских работников, получили первую прививку от коронавируса.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
«По состоянию на 19 января вакцинирован 1091 человек, из них получили второй компонент вакцины 188 человек. К медперсоналу не относятся 110 человек», – рассказали в ведомстве.
Вакцинация медиков от COVID-19 началась в Крыму 15 декабря 2020 года. О начале массовой вакцинации минздрав республики заявил накануне.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса. Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.
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