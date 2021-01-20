В Симферополе квартирант «обул» хозяина на покрышки

В Симферополе вор-рецидивист обокрал своего арендодателя, воспользовавшись его отсутствием, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в полицию обратился 29-летний симферополец, который сообщил о краже плазменного телевизора, автомобильных покрышек, двух телефонов и денежных средств.

По подозрению в преступлении задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 34-летнего мужчину, который снимал у пострадавшего комнату.

Оказалось, что предприимчивый квартирант воспользовался отсутствием хозяина на новогодних праздниках и присвоил часть его имущества. Украденное он продал на одном из рынков города, а деньги потратил на свои нужды.

В отношении симферопольца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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