Происшествия
В Симферополе квартирант «обул» хозяина на покрышки
В Симферополе вор-рецидивист обокрал своего арендодателя, воспользовавшись его отсутствием, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, в полицию обратился 29-летний симферополец, который сообщил о краже плазменного телевизора, автомобильных покрышек, двух телефонов и денежных средств.
По подозрению в преступлении задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 34-летнего мужчину, который снимал у пострадавшего комнату.
Оказалось, что предприимчивый квартирант воспользовался отсутствием хозяина на новогодних праздниках и присвоил часть его имущества. Украденное он продал на одном из рынков города, а деньги потратил на свои нужды.
В отношении симферопольца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее полицейские задержали 20-летнего севастопольца, укравшего у собственной бабушки крупную сумму денег.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе двое рецидивистов «угнали» сгоревший автомобиль. Севастопольские полицейские задержали двух рецидивистов, которые сдали на металлолом чужой сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В Севастополе задержан полицией грабитель с ломом и газовой плитой. На территории одного из садовых товариществ Севастополя был задержан мужчина, показавшийся соседям подозрительным – он нес с собой газовую плиту и металлоконструкции.
В симферопольском магазине бывший заключенный угрожал продавцам расправой. В Симферополе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который закатил скандал в продуктовом магазине и угрожал продавцам расправой.
В Симферополе монтер скрутил электросчетчики на 100 тысяч рублей. В полицию Симферополя обратился представитель строительной организации, который сообщил о хищении партии электросчетчиков на сумму около 100 тысяч рублей.
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Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.