В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота

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Возгорание произошло в момент резки корабля.

В Севастополе произошел пожар на списанном корабле Черноморского флота. О происшествии сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».

Как отмечали комментаторы, корабль был отправлен в Стрелецкую бухту на утилизацию, возгорание произошло, когда корабль разрезали, из-за несоблюдения техники безопасности.

В пресс-службе севастопольского управления МЧС отказались комментировать происшествие.

Как подтвердил источник в военных структурах города, возгорание действительно случилось в момент разрезки судна.

По информации собеседника, конкурс на разделку кораблей Черноморского флота выиграла компания «Транслом». Подрядчик запросил разрешение на утилизацию корабля. Перед началом резки, согласно правилам техники безопасности, исполнитель должен сжечь остатки топлива и убрать все воспламеняющиеся предметы, чтобы при разделке не случилось пожара. Это является одним из элементов подготовки корабля к разрезке, уточнил собеседник.

Столб дыма, зафиксированный горожанами, возник в результате именно этих действий.

Тот факт, что задымление случилось в ходе работ по утилизации корабля, ранее выведенного из состава Черноморского флота, подтвердили и в пресс-службе Южного военного округа. Там отметили, что в течение нескольких минут пожарные ликвидировали источник задымления.

Неясным осталось, почему выполнять эти действия подрядчик решил непосредственно у берега, где расположена жилая зона. По этому поводу, отметил источник издания, у руководства ЧФ РФ есть претензии к исполнителю.

Отметим, что претензии к такому формату разделки списанных кораблей есть не только у военных. Ранее на работу базы по резке кораблей жаловались жители Гагаринского района. По их словам, неэкологичное предприятие разместилось в водоохранной зоне, слишком близко к пляжам и жилому массиву, а ядовитый запах при выжигании горюче-смазочных материалов распространяется по всей округе.

В борьбе за собственное здоровье и экологическое состояние бухты местные жители собрали более 120 подписей, чтобы передать их в законодательное собрание Севастополя, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

В тексте использованы материалы: Форпост

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