В Севастополе ожидается ледяной дождь: техника дежурит во всех районах

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В ближайшие сутки в Севастополе прогнозируется ледяной дождь, спецтехника Севавтодора подготовлена к устранению последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, отрицательными температурами и осадками в виде ледяного дождя спецтехника Севавтодора сегодня дежурит во всех районах города для оперативного реагирования на изменение дорожной обстановки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурства техники организованы на автодорогах Ялта – Севастополь, Танковое – Оборонное и Саки – Орловка; в Байдарской долине; на улицах Котовского, Правды и Генерала Мельника; в Балаклаве; в селах Штурмовое и Верхнесадовое; на Северной стороне.

«Район выполнения работ включает 270 км внутригородских дорог и 350 км загородных трасс», – добавили в пресс-службе.

Севастопольский Автодор призывает жителей и гостей города пользоваться общественным транспортом, а автовладельцев – быть аккуратными на дороге и не выезжать на летней резине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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