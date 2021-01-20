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Происшествия

В Севастополе двое рецидивистов «угнали» сгоревший автомобиль

Севастопольские полицейские задержали двух рецидивистов, которые сдали на металлолом чужой сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, во время поездки в легковом автомобиле у 23-летнего жителя Севастополя возникла техническая неисправность, из-за чего машина загорелась.

Забрав из салона вещи и документы, владелец оставил свой транспорт  и ушел за помощью, а когда вернулся, то увидел, что автомобиль пропал. Водитель сразу обратился в полицию.

По подозрению в преступлении задержали 40-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Задержанные рассказали, что заметили сгоревший автомобиль и с помощью грузовика с манипулятором мужчины похитили машину и сдали ее на металлолом.

16 тысяч, которые они выручили, злоумышленники потратили на свои нужды.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Севастополя после распития спиртного решил угнать чужую машину, чтобы удивить своих спутниц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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