Происшествия
В Севастополе двое рецидивистов «угнали» сгоревший автомобиль
Севастопольские полицейские задержали двух рецидивистов, которые сдали на металлолом чужой сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, во время поездки в легковом автомобиле у 23-летнего жителя Севастополя возникла техническая неисправность, из-за чего машина загорелась.
Забрав из салона вещи и документы, владелец оставил свой транспорт и ушел за помощью, а когда вернулся, то увидел, что автомобиль пропал. Водитель сразу обратился в полицию.
По подозрению в преступлении задержали 40-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.
Задержанные рассказали, что заметили сгоревший автомобиль и с помощью грузовика с манипулятором мужчины похитили машину и сдали ее на металлолом.
16 тысяч, которые они выручили, злоумышленники потратили на свои нужды.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее житель Севастополя после распития спиртного решил угнать чужую машину, чтобы удивить своих спутниц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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