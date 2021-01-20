В Севастополе бывший лидер «Русского блока» отсудил 100 тысяч рублей у России

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Ленинский суд Севастополя 19 января удовлетворил иск бывшего руководителя «Русского блока» Геннадия Басова к Министерству финансов России.

Согласно решению, ведомство должно выплатить ему 100 тысяч рублей за незаконное судебное преследование по одной из статей обвинения.

В 2020 году Басов подал иск к Минфину России и требовал компенсации в 5 миллионов рублей за незаконное судебное преследование по статье 159 (мошенничество) и статье 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса России. По словам Басова, из-за преследования по этим обвинениям в 2016 году он не смог участвовать в местных выборах.

Представитель Минфина претензии Басова отвергал. По его словам, цель лидера «Русского блока» – обогащение, потому что «за два-три года отсидки в СИЗО обычно получают компенсацию в среднем 50-150 тысяч».

Прокурор в суде также не согласился с требованиями Басова и сообщил, что тот до сих пор является осужденным. В 2016 году Басову вменялись преступления по пяти статьям Уголовного кодекса России. Только по одной статье обвинение признали незаконным. В августе 2020 года за преследование по статье 159 прокуратура принесла Басову извинения.

17 ноября прокуратура Севастополя принесла в суде согласилась только с частью вины за уголовное преследование Басова. По мнению прокурора, возложение всей степени вины на сотрудников этого ведомства противоречит законодательству России.

В сентябре 2015 года Басова задержали силовики в Севастополе по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. На тот момент он возглавлял госпредприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

В ноябре 2016 года Ленинский районный суд Севастополя признал Басова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 5 млн руб. штрафа и запретил занимать руководящие должности в течение трех лет. Сам Басов вину не признал, с обстоятельствами дела согласился частично.

Севастопольский городской суд апелляционной инстанции назначил штраф в 700 тысяч рублей и 6 лет лишения свободы. Адвокаты Басова обратились с жалобой в кассационную судебную инстанцию.

В октябре 2018 года Басову изменили приговор, он вышел из колонии раньше срока по ст. 80 УК России. Эта статья предусматривает замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания в случае хорошего поведения, если возмещен причиненный ущерб или иным образом заглажен вред.

В октябре 2020 года прокуратура Нахимовского района Севастополя принесла Басову официальные извинения «в связи с необоснованным обвинением по уголовному делу» и подтвердила его право подать иск о компенсации морального вреда.

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