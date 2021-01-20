В ОБСЕ еще не определились с форматом поддержки «Крымской платформы»

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Новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отметила, что в организации еще не решили, какой будет поддержка инициируемой Украиной «Крымской платформы».

Об этом она сказала в интервью «Европейской правде».

«Сейчас мы хотим получить больше информации об этой инициативе. Сегодня кое-что уже узнала, но мы еще не приняли решение, как и каким образом мы будем поддерживать эту инициативу. Впрочем, она безусловно важна, ведь аннексия была незаконной», – отметила Линде.

По ее мнению, главное для Украины сейчас – собрать широкую поддержку данной платформы.

«Мы считаем АР Крым и Севастополь частями Украины. И Россия не имеет права вето в отношении таких дискуссий. Потому что это - часть европейской безопасности, и этот вопрос принципов, вокруг которых сформирована ОБСЕ», – подчеркнула Линде.

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