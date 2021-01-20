Власть
В МинЖКХ рассказали о причинах «аптечного» запаха воды из-под крана
Жителям Симферополя не стоит переживать из-за качества воды, нынешние показатели находятся в пределах нормы.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.
«В соцсетях появляются сообщения жителей Симферополя о неприятном запахе питьевой воды. По данным предприятия «Вода Крыма», неприятный «аптечный» запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака. Вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия», - объяснили в специалисты.
По словам экспертов, питьевая вода может содержать до двух мг аммиака на кубический дециметр, сейчас в ней 1,75 мг. Это свидетельствует о том, что вода пригодна к использованию, отмечают сотрудники предприятия.
«Через две-три недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое». Это позволит перебросить воду с западного направления на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет», - добавили в ГУП РК «Вода Крыма».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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