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Власть

В МинЖКХ рассказали о причинах «аптечного» запаха воды из-под крана

Жителям Симферополя не стоит переживать из-за качества воды, нынешние показатели находятся в пределах нормы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

«В соцсетях появляются сообщения жителей Симферополя о неприятном запахе питьевой воды. По данным предприятия «Вода Крыма», неприятный «аптечный» запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака. Вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия», - объяснили в специалисты.

По словам экспертов, питьевая вода может содержать до двух мг аммиака на кубический дециметр, сейчас в ней  1,75 мг. Это свидетельствует о том, что вода пригодна к использованию, отмечают сотрудники предприятия.

«Через две-три недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое». Это позволит перебросить воду с западного направления на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет», - добавили в ГУП РК «Вода Крыма».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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