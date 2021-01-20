В Крыму - рекордное потребление электроэнергии

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В Министерстве энергетики России сообщают о росте потребления электроэнергии с начала года на 4,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

При этом рекордное энергопотребление зафиксировано в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

«Были побиты исторические рекорды в энергосистемах центра и Крыма. Данные по потреблению электрической энергии также имеют положительную динамику. Так, по результатам прошедших дней этого года рост в целом по стране составил более 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по отдельным регионам – более 6%», - цитирует чиновника агентство ТАСС.

Он связал рост потребления электричества с похолоданием.

В конца минувшей недели в Крыму наблюдается похолодание с понижением температуры воздуха и снегопадами.

Предприятие «Крымэнерго» сообщало о том, что из-за непогоды 17 января на полуострове было нарушено электроснабжение в ряде городов и районов. Больше всего, по данным ведомства, от стихии пострадал Ленинский район.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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