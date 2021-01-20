Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух -2
море +9

Происшествия

В Крыму под лед провалились лошади, одна из них утонула

16:47 среда, 20 января 2021

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации.

Так в службу спасения поступило сообщение о том, что в Ульяновском водохранилище под Белогорском под лед провалились 2 лошади, нужна помощь спасателей в извлечении животных из водоема.

По прибытии к месту спасатели при помощи топора прорубили во льду дорожку и помогли животному выбраться на берег. К сожалению, вторая лошадь утонула до приезда спасателей. Глубина в месте, где тонула лошадь, составляла более 2-х метров.

Напомним, ранее на озере Сасык-Сиваш лебеди попали в ледяной плен

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму автомобиль скорой помощи попал в ДТП: трое пострадавших. Сегодня днем возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля скорой медицинской помощи.

Раскрыты подробности гибели пропавшей в море студентки из Севастополя. Следователи раскрыли обстоятельства гибели 20-летней студентки из Севастополя, которая пропала во время катания на катере со своим спутником в сентябре.

В Крыму начали массово сбивать пешеходов. За прошедшую неделю на крымских дорогах сбили 13 пешеходов. Трое из них скончались, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Крыму.

Рейсовый автобус с людьми застрял в снежных заносах под Феодосией. Спасателям пришлось раскапывать из снега рейсовый автобус, который застрял на дороге между двумя крымскими селами, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Происшествия
В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота

В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота фото

Возгорание произошло в момент резки корабля.

Власть
В Севастополе бывший лидер «Русского блока» отсудил 100 тысяч рублей у России

В Севастополе бывший лидер «Русского блока» отсудил 100 тысяч рублей у России

Ленинский суд Севастополя 19 января удовлетворил иск бывшего руководителя «Русского блока» Геннадия Басова к Министерству финансов России.

Происшествия
Бездействие дорожников привело в авариям на «Тавриде»

Бездействие дорожников привело в авариям на «Тавриде»

Дорожники не обрабатывали трассу «Таврида» антигололедной смесью и не проводили уборку снега.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации