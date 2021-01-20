В Крыму под лед провалились лошади, одна из них утонула

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации.

Так в службу спасения поступило сообщение о том, что в Ульяновском водохранилище под Белогорском под лед провалились 2 лошади, нужна помощь спасателей в извлечении животных из водоема.

По прибытии к месту спасатели при помощи топора прорубили во льду дорожку и помогли животному выбраться на берег. К сожалению, вторая лошадь утонула до приезда спасателей. Глубина в месте, где тонула лошадь, составляла более 2-х метров.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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