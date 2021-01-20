Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19 ● Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет ● Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч ● Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса
фото © vk.com/aksenovrk
Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.
По ее словам, Крым получил уже более восьми тысяч доз вакцины, а еще 800 доз направили в Ялтинскую больницу ФМБА.
«Мы уже можем начинать массовую вакцинацию крымчан против COVID-19. На сегодняшний день уже привито 1091 человек, 188 получили вторую дозу вакцины. До конца февраля текущего года в Крым будет поставлено 84600 доз вакцины», - цитирует Романовскую пресс-служба крымского правительства.
Она напомнила, что для записи на вакцинацию можно использовать WhatsApp-приемные крымских поликлиники, портал Госуслуг или обратиться в регистратуру медицинского учреждения.
«Всего в Крыму открыт 31 прививочный кабинет, их количество будет увеличиваться. Для соблюдения температурного режима закуплено 168 морозильных камер», - подчеркнула вице-премьер.
Министр добавила, что планируется также организовать выезд прививочных бригад на предприятия, где будут созданы условия для вакцинации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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