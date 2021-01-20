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Коронавирус в Крыму

В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

10:46 среда, 20 января 2021
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

фото © vk.com/aksenovrk

Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

По ее словам, Крым получил уже более восьми тысяч доз вакцины, а еще 800 доз направили в Ялтинскую больницу ФМБА.  

«Мы уже можем начинать массовую вакцинацию крымчан против COVID-19. На сегодняшний день уже привито 1091 человек, 188 получили вторую дозу вакцины. До конца февраля текущего года в Крым будет поставлено 84600 доз вакцины», - цитирует Романовскую пресс-служба крымского правительства.

Она напомнила, что для записи на вакцинацию можно использовать WhatsApp-приемные крымских поликлиники, портал Госуслуг или обратиться в регистратуру медицинского учреждения.

«Всего в Крыму открыт 31 прививочный кабинет, их количество будет увеличиваться. Для соблюдения температурного режима закуплено 168 морозильных камер», - подчеркнула вице-премьер.

Министр добавила, что планируется также организовать выезд прививочных бригад на предприятия, где будут созданы условия для вакцинации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

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