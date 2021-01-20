В Крыму может подорожать такси

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В случае увеличения цен на бензин и ГСМ поездки в крымских такси могут подорожать.

Об этом сообщили представители местных компаний-перевозчиков.

«Мы стараемся поддерживать конкурентные цены, чтобы не лишиться клиентов. Но если подорожает топливо и ГСМ, придется пересмотреть тарифы», – констатировали в одной из крупных крымских компаний.

В службе такси отметили, что после «провала» в период самоизоляции, рынок восстанавливается очень неравномерно. В летний сезон «наибольшее число заказов поступало из курортных городов и поселков», а также по маршруту в аэропорт и обратно. По мере удаленности от побережья снижался уровень востребованности услуг такси. При этом часть туристов отдавали предпочтение общественному транспорту.

«В этом году значительно снизилось число заказов на межгород, особенно в направлениях, где шли дорожные работы, и существовала высокая вероятность попасть в пробку. Одним из самых показательных направлений стала Евпатория, куда гораздо быстрей и дешевле было добраться на электричке», – уточнил перевозчик

Число гостей, старающихся сэкономить на поездках, в этот сезон увеличилось. В зимний период, за исключением новогодних каникул, «число заказов немногим отличалось от июня». При этом «изменилась география и специфика поездок – чаще всего это поездки на небольшое расстояние стоимостью в пределах 200 рублей». В лидерах – Симферополь, Севастополь и Керчь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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