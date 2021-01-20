В Крыму автомойщик угнал кроссовер клиентки и въехал в дерево

В Симферополе автомойщик взял покататься чужую иномарку, но попал в аварию и сбежал, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В местный отдел полиции обратилась 62-летняя жительница крымской столицы. Она рассказала, что оставила на одной из моек города свой автомобиль Vortex Tingo. Вернувшись через час за своей машиной, ни автомобиля, ни мойщика она не увидела.

По подозрению в угоне задержали 31-летнего жителя Керчи, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Как рассказал задержанный, он взял автомобиль покататься, но во время движения не справился с управлением, столкнулся с деревом и бросил машину на месте ДТП.

В отношении мойщика возбудили уголовное дело по статье «Угон». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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