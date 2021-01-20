В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19

В феврале власти Севастополя планируют получить 18 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства города.

«После поступления крупной партии мы завершим вакцинацию медработников и учителей и приступим к вакцинации работников транспорта, волонтеров и соцработников, которые оказывают помощь людям. Проработайте также вопрос с полицией. Если они не получают вакцину по своим программам, надо поставить полицейских в приоритетную группу», – цитирует пресс-служба главу Севастополя Михаила Развожаева.

По информации директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова, в город уже поступило 1742 дозы вакцины.

«720 учителей привито, остальные медицинские работники. Второй компонент также уже подошел, прививки получили более 400 человек», – сказал Денисов.

Также власти Севастополя планируют запустить в середине февраля сервис для записи на прививку для населения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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