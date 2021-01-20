Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет ● Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч ● Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID ● В Крыму изменились правила ношения масок
В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19
В феврале власти Севастополя планируют получить 18 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства города.
«После поступления крупной партии мы завершим вакцинацию медработников и учителей и приступим к вакцинации работников транспорта, волонтеров и соцработников, которые оказывают помощь людям. Проработайте также вопрос с полицией. Если они не получают вакцину по своим программам, надо поставить полицейских в приоритетную группу», – цитирует пресс-служба главу Севастополя Михаила Развожаева.
По информации директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова, в город уже поступило 1742 дозы вакцины.
«720 учителей привито, остальные медицинские работники. Второй компонент также уже подошел, прививки получили более 400 человек», – сказал Денисов.
Также власти Севастополя планируют запустить в середине февраля сервис для записи на прививку для населения.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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