Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух -2
море +10

Коронавирус в Крыму

В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19

В феврале власти Севастополя планируют получить 18 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства города.

«После поступления крупной партии мы завершим вакцинацию медработников и учителей и приступим к вакцинации работников транспорта, волонтеров и соцработников, которые оказывают помощь людям. Проработайте также вопрос с полицией. Если они не получают вакцину по своим программам, надо поставить полицейских в приоритетную группу», – цитирует пресс-служба главу Севастополя Михаила Развожаева.

По информации директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова, в город уже поступило 1742 дозы вакцины.

«720 учителей привито, остальные медицинские работники. Второй компонент также уже подошел, прививки получили более 400 человек», – сказал Денисов.

Также власти Севастополя планируют запустить в середине февраля сервис для записи на прививку для населения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет. Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.

Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID. Высокий темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Крыму и Санкт-Петербурге.

В Крыму изменились правила ношения масок. Наступившие холода в Крыму изменили правила ношения защитных масок. По мнению медиков, их использование на улице в морозную погоду может привести к негативным последствиям.

Странности
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус в Крыму
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

Коронавирус в Крыму
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации