Суд планирует в феврале рассмотреть апелляцию на приговор экс-главе Евпатории

Верховный суд Крыма 11 февраля рассмотрит апелляцию на приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову, который осужден «за превышение должностных полномочий».

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Филонова Александр Вольвач сказал агентству, что не согласен с решением суда, однако принимал решение об апелляции, по словам защитника, сам Филонов.

«Дело поступило. Назначено к рассмотрению 11 февраля в 10:00», – подтвердил адвокат.

30 октября 2020 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова по делу о махинациях с землей. По словам адвоката Вольвача, обвинение просило для Филонова пять с половиной лет лишения свободы. В ноябре адвокат Филонова обжаловал приговор.

Филонова задержали 3 апреля 2019 года сотрудники ФСБ России. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело. По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.​

Филонов заявлял, что возбужденное против него дело «носит заказной характер».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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