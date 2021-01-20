Происшествия
Севастополец несколько раз проткнул шилом бывшую жену
Ссора между бывшими супругами едва не закончился настоящей трагедией.
В полицию поступило сообщение от 64-летней местной жительницы о том, что ей угрожают убийством. Как стало известно, 68-летний мужчина пришел в гости к экс-супруге в состоянии алкогольного опьянения и у них начался скандал. Во время ссоры бывший муж стал угрожать женщине расправой, а затем от слов перешел к действиям – он нанес ей несколько ударов шилом и скрылся. Потерпевшая с травмами обратилась в медицинское учреждение, и, опасаясь за свою жизнь, сообщила об инциденте в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе задержан полицией грабитель с ломом и газовой плитой. На территории одного из садовых товариществ Севастополя был задержан мужчина, показавшийся соседям подозрительным – он нес с собой газовую плиту и металлоконструкции.
В симферопольском магазине бывший заключенный угрожал продавцам расправой. В Симферополе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который закатил скандал в продуктовом магазине и угрожал продавцам расправой.
В Симферополе монтер скрутил электросчетчики на 100 тысяч рублей. В полицию Симферополя обратился представитель строительной организации, который сообщил о хищении партии электросчетчиков на сумму около 100 тысяч рублей.
Севастополец «в честь праздника» ограбил собственную бабушку. Полицейские задержали 20-летнего севастопольца, укравшего у собственной бабушки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии
Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет
Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
16 января
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса
Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.