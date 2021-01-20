Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух -2
море +10

Происшествия

Севастополец несколько раз проткнул шилом бывшую жену

Ссора между бывшими супругами едва не закончился настоящей трагедией.

В полицию поступило сообщение от 64-летней местной жительницы о том, что ей угрожают убийством. Как стало известно, 68-летний мужчина пришел в гости к экс-супруге в состоянии алкогольного опьянения и у них начался скандал. Во время ссоры бывший муж стал угрожать женщине расправой, а затем от слов перешел к действиям – он нанес ей несколько ударов шилом и скрылся. Потерпевшая с травмами обратилась в медицинское учреждение, и, опасаясь за свою жизнь, сообщила об инциденте в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе задержан полицией грабитель с ломом и газовой плитой. На территории одного из садовых товариществ Севастополя был задержан мужчина, показавшийся соседям подозрительным – он нес с собой газовую плиту и металлоконструкции.

В симферопольском магазине бывший заключенный угрожал продавцам расправой. В Симферополе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который закатил скандал в продуктовом магазине и угрожал продавцам расправой.

В Симферополе монтер скрутил электросчетчики на 100 тысяч рублей. В полицию Симферополя обратился представитель строительной организации, который сообщил о хищении партии электросчетчиков на сумму около 100 тысяч рублей.

Севастополец «в честь праздника» ограбил собственную бабушку. Полицейские задержали 20-летнего севастопольца, укравшего у собственной бабушки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Странности
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус в Крыму
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

Коронавирус в Крыму
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации