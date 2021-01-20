Севастополец несколько раз проткнул шилом бывшую жену

Ссора между бывшими супругами едва не закончился настоящей трагедией.

В полицию поступило сообщение от 64-летней местной жительницы о том, что ей угрожают убийством. Как стало известно, 68-летний мужчина пришел в гости к экс-супруге в состоянии алкогольного опьянения и у них начался скандал. Во время ссоры бывший муж стал угрожать женщине расправой, а затем от слов перешел к действиям – он нанес ей несколько ударов шилом и скрылся. Потерпевшая с травмами обратилась в медицинское учреждение, и, опасаясь за свою жизнь, сообщила об инциденте в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе задержан полицией грабитель с ломом и газовой плитой. На территории одного из садовых товариществ Севастополя был задержан мужчина, показавшийся соседям подозрительным – он нес с собой газовую плиту и металлоконструкции.

В симферопольском магазине бывший заключенный угрожал продавцам расправой. В Симферополе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который закатил скандал в продуктовом магазине и угрожал продавцам расправой.

В Симферополе монтер скрутил электросчетчики на 100 тысяч рублей. В полицию Симферополя обратился представитель строительной организации, который сообщил о хищении партии электросчетчиков на сумму около 100 тысяч рублей.

Севастополец «в честь праздника» ограбил собственную бабушку. Полицейские задержали 20-летнего севастопольца, укравшего у собственной бабушки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.