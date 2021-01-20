Пьяный участник ДТП в Ялте угрожал врачам «скорой»

Пьяный участник дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Ялте, угрожал сотрудникам бригады «скорой помощи».

Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«В момент оказания помощи пострадавшему в ДТП мужчине с признаками алкогольного опьянения, тот, услышав о необходимости срочной госпитализации, повел себя крайне агрессивно, стал угрожать сотрудникам «скорой помощи». Медицинский персонал воспользовался «тревожной» кнопкой вызова Росгвардии, которой оборудован их служебный автомобиль», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в одном из ялтинских микрорайонов. Бойцы Росгвардии нейтрализовали нарушителя и сопроводили машину «скорой» в больницу.

В начале прошлого года в рамках пилотного проекта по охране медперсонала «тревожными» кнопками оборудовали более 300 автомобилей «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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