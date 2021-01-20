Происшествия
Пьяный участник ДТП в Ялте угрожал врачам «скорой»
Пьяный участник дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Ялте, угрожал сотрудникам бригады «скорой помощи».
Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Крыму и Севастополю.
«В момент оказания помощи пострадавшему в ДТП мужчине с признаками алкогольного опьянения, тот, услышав о необходимости срочной госпитализации, повел себя крайне агрессивно, стал угрожать сотрудникам «скорой помощи». Медицинский персонал воспользовался «тревожной» кнопкой вызова Росгвардии, которой оборудован их служебный автомобиль», – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в одном из ялтинских микрорайонов. Бойцы Росгвардии нейтрализовали нарушителя и сопроводили машину «скорой» в больницу.
В начале прошлого года в рамках пилотного проекта по охране медперсонала «тревожными» кнопками оборудовали более 300 автомобилей «скорой помощи».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота. Возгорание произошло в момент резки корабля.
В Крыму под лед провалились лошади, одна из них утонула. В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации.
В Крыму рабочие раскопали могилу и украли оттуда наган. Правоохранители установили виновника пропажи револьвера с места обнаружения останков красноармейцев в Красноперекопском районе Крыма.
В Крыму автомобиль скорой помощи попал в ДТП: трое пострадавших. Сегодня днем возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля скорой медицинской помощи.
В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота фото
Возгорание произошло в момент резки корабля.
В Севастополе бывший лидер «Русского блока» отсудил 100 тысяч рублей у России
Ленинский суд Севастополя 19 января удовлетворил иск бывшего руководителя «Русского блока» Геннадия Басова к Министерству финансов России.
Бездействие дорожников привело в авариям на «Тавриде»
Дорожники не обрабатывали трассу «Таврида» антигололедной смесью и не проводили уборку снега.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
18 января
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
В Крыму изменились правила ношения масок
22 часа назад
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.