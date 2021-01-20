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Власть

Прокуратура выявила нарушения в работе компании, обслуживающей трассу «Таврида»

15:35 среда, 20 января 2021

Компания «ЕТС Крым», обслуживающая трассу «Таврида», не проводила расчистку снега во время сильного снегопада 17 января.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«ООО «ЕТС Крым», которое обслуживает данный участок автодороги, 17 января текущего года механизированную снегоочистку, расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин, распределение противогололедных материалов не проводило», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, невыполнение работ по устранению снежных завалов привело к пяти дорожно-транспортным происшествиям. Руководителю компании вынесено представление об устранении нарушений и недопущению повторного появления проблем с уборкой трассы.

Также прокуратура сообщила об аналогичных нарушениях в границах населенных пунктов Ленинского района, главе райадминистрации также вынесено представление.

Ранее в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань» Росавтодора, в ведении которого находится «Таврида», сообщили, что ДТП в выходные дни на «Тавриде» были связаны с использованием водителями летних шин. По данным учреждения, техника компании, обслуживающей «Тавриду», работает круглосуточно с 16 января.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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