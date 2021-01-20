Прогноз погоды в Крыму на среду 20 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 20 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (На дорогах гололедица.), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -10 до 0, ночью около -9 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 2, ночью около -3 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -9 до -1, ночью около -9 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до -3, ночью около -6 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -7 до 0, ночью от -8 до -7 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -13 до -4, ночью около -12 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 90 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -11 до -5, ночью около -11 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -9 до -2, ночью около -8 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -8 до -3, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 4, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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