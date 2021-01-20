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Коронавирус в Крыму

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

09:01 среда, 20 января 2021
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

фото © rbc.ru

Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В структуре летальных исходов практически 28% – это люди до 65 лет, то есть это очень неблагоприятный сегодня прогностический признак. При этом из числа летальных исходов 90% – это лица, которые обратились за медицинской помощью позже второго дня от момента заболевания. И 26% из летальных исходов за последнюю неделю не имели сопутствующих патологий», – сказала она.

Накануне сообщалось, что Крым и Санкт-Петребург показали самые высокие темпы прироста заболеваемости COVID-19. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

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