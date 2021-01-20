Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч ● Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID ● В Крыму изменились правила ношения масок ● Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет
фото © rbc.ru
Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«В структуре летальных исходов практически 28% – это люди до 65 лет, то есть это очень неблагоприятный сегодня прогностический признак. При этом из числа летальных исходов 90% – это лица, которые обратились за медицинской помощью позже второго дня от момента заболевания. И 26% из летальных исходов за последнюю неделю не имели сопутствующих патологий», – сказала она.
Накануне сообщалось, что Крым и Санкт-Петребург показали самые высокие темпы прироста заболеваемости COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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