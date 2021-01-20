Переехавшая в Крым россиянка оценила стоимость жизни на полуострове

фото © Сибирячка в Крыму

Россиянка, переехавшая в Крым чуть более года назад, подсчитала свои регулярные денежные траты и оценила стоимость жизни на полуострове.

Своими выводами она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Автор поста уточнила, что привела в материале сумму ежемесячных расходов семьи из двух человек, живущей в Севастополе.

Так, по ее словам, аренда однокомнатной квартиры в среднем обходится в 20-25 тысяч рублей, при этом отдельно приходится оплачивать расходы на коммунальные услуги: около 600 рублей в месяц летом и от 2,5 до 3,5 тысячи рублей зимой — такие «качели» обусловлены электрообогревательными системами.

В свою очередь цены на продукты питания, отметила россиянка, не сильно отличаются от цен в других городах страны, и за месяц в целом на мясо, овощи и фрукты уходит примерно 20 тысяч рублей. Цена же бензина Аи-95 на полуострове составляет 50 рублей за литр — в месяц, на три заправки, женщина тратит всего 4,5 тысячи рублей.

Блогерша рассказала, что безлимитный интернет из оптоволокна стоит 600 рублей в месяц, а мобильная связь на двоих — 1,1 тысячи рублей. «Нам оказались не выгодны местные тарифы, так как за звонки в Россию приходится сильно доплачивать, поэтому если много звонишь по стране, то лучше оставить свои «материковые» СИМ-карты», — пояснила она.

Кроме того, согласно подсчетам, на развлечения и мини-путешествия в Крыму уходит около 2-3 тысячи рублей в месяц, на обновление гардероба — 3-5 тысяч рублей, на другие, как правило, непредсказуемые расходы (к примеру, ремонт или строительство) — от 10 до 30 тысяч рублей.

Автор материала подытожила, что, так или иначе, ежемесячные расходы с арендой жилья на двоих в Крыму составляют от 60 до 96 тысяч рублей (или 30-48 тысяч рублей на человека). В случае, если приезжий приобретет собственную квартиру, траты могут сократиться до 40-66 тысяч рублей на двоих (20-33 тысячи рублей на человека), однако в таком случае вкладывать средства придется в ее обустройство.

11 января стало известно, что стоимость самой дорогой путевки в Крым в 2020 году составила чуть больше миллиона рублей. В цену входил перелет бизнес-классом, индивидуальный трансфер и проживание в пятизвездочном отеле Mriya Resort & SPA на 18 ночей. Еще одним самым затратным путешествием на полуостров оказалась семейная поездка родителей с одним ребенком на 33 дня, которая обошлась в 864,5 тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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