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Странности

Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

12:46 среда, 20 января 2021
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

фото © Новости Крыма

Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.

Как заявил сегодня на торжественном заседании президиума Государственного совета его председатель Владимир Константинов, «Крым на основании своего опыта способен научить демократическим процедурам даже США».

«Не (США) учить нас демократии и правовой процедуре. Скорее наоборот. Когда на развалинах современного американского государства они будут воссоздавать свою политическую систему, мы будем готовы оказать им методическую помощь. Им действительно есть чему поучиться у нас. Мало того, они уже начали этот процесс обучения. Не случайно же день инаугурации президента приурочен к нашему Дню Республики Крым. День инаугурации президента США обычно подается как торжество демократии, но сегодня он таким не выглядит. Таким является наш День Республики Крым. Пусть учатся», – сказал Константинов.

Ранее Константинов сообщил, что «переболел».

В связи с этим он даже решил общаться с журналистами без маски.

«Я сниму маску как человек переболевший, мне можно», – сказал Константинов, начиная свое общение с журналистами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Константинов признался, что переболел, но не сказал чем. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».

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