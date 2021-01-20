Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

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Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.

Как заявил сегодня на торжественном заседании президиума Государственного совета его председатель Владимир Константинов, «Крым на основании своего опыта способен научить демократическим процедурам даже США».

«Не (США) учить нас демократии и правовой процедуре. Скорее наоборот. Когда на развалинах современного американского государства они будут воссоздавать свою политическую систему, мы будем готовы оказать им методическую помощь. Им действительно есть чему поучиться у нас. Мало того, они уже начали этот процесс обучения. Не случайно же день инаугурации президента приурочен к нашему Дню Республики Крым. День инаугурации президента США обычно подается как торжество демократии, но сегодня он таким не выглядит. Таким является наш День Республики Крым. Пусть учатся», – сказал Константинов.

Ранее Константинов сообщил, что «переболел».

В связи с этим он даже решил общаться с журналистами без маски.

«Я сниму маску как человек переболевший, мне можно», – сказал Константинов, начиная свое общение с журналистами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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